В Мариуполе задержали информатора боевиков

В Мариуполе задержан житель Волновахского района Донетчины, который 1.5 года был информатором боевиков ОРДО.

Об этом 13 августа сообщили в управлении полиции Донецкой области.

43-летнего жителя села Веселое задержали во время попытки пересечь стоп-контроль и доставили в Кальмиуское отделение полиции.

"Каждый раз звоня своему товарищу по прозвищу "Атаман" в разговоре мужчина рассказывал, что в конкретное время мимо его дома проехала военная колонна. Информировал обо всем в подробностях: количественный состав техники и личного состава, направление движения и предполагаемое место дальнейшей дислокации", - отметили в полиции.

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Впоследствии мужчина прекратил все контакты с представителем "ДНР".

"Поскольку он был разоблачен полицейскими, решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.1 ст.256 "Содействие участникам преступных организаций и укрытие их преступной деятельности" УК Украины", - сообщили в полиции.

Также в Нацполиции сообщили, что с начала года в Донецкой области выявлено 177 боевиков, из них 152 задержанные, 25 – объявлены в розыск.