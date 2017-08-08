РФ на границе с Украиной формирует группировки наступательного характера – Генштаб

На украинско-российской границе создаются определенные военные группировки, которые по своей организационной структурой, а также с вооружением, которое есть у них, имеют признаки наступательного характера.

Об этом сообщил начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Виктор Муженко в интервью LIGA.net.

«На границе мы говорим о трех новосозданных дивизиях. Это 144-ая мотострелковая дивизия, 3-я мотострелковая дивизия и 150-я мотострелковая дивизия. Их формирование началось в прошлом году. Это те части, которые находятся непосредственно на границе. Плюс несколько бригад. Кроме того, уже сформировано управление 8-й общевойсковой армии (г. Новочеркасск) Южного военного округа Российской Федерации (штаб в Ростове - на- Дону)», - сказал он.

Как подчеркнул Муженко, это означает, что на украинско-российской границе создаются определенные военные группировки.

«И, к сожалению, по своей организационной структуре, а также по вооружению, которое у них в наличии, они носят признаки наступательного характера», - отметил он.

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«Пока мы не видим создания настолько мощных группировок, которые позволили бы Российской Федерации, условно говоря, завтра или послезавтра начать масштабные наступательные действия. Но само их переформатирование и новая система управления говорят о том, что, действительно, существует возможность ведения определенных наступательных действий», - подчеркнул главнокомандующий.

По словам Муженко, насколько это наступление будет широкомасштабным – сложно говорить: «Мы рассматриваем и анализируем разные варианты развития ситуации: от действий на определенных направлениях до полномасштабного вторжения. Исходя из этого, ведется подготовка Вооруженных сил Украины - повышаются навыки личного состава, идет доукомплектование техникой и ее восстановление, создаются группировки, которые могли бы адекватно реагировать на угрозы, которые уже существуют или потенциально могут появиться в ближайшее время в отношении Украины».