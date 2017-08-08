В последние полгода на Донбассе идет позиционная война – Муженко

В последние полгода на Донбассе идет позиционная война, т. е. боевые действия ведутся на более-менее стабильных позициях.

Об этом сообщил начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Виктор Муженко в интервью LIGA.net.

«Ее классические признаки - наличие оборонных укреплений и фортификационного оборудования, достаточно грамотно подготовленных рубежей, постоянные столкновения, четкая линия разграничения. Все это сопровождается действиями диверсионных групп, и есть попытки достичь тактических успехов на определенных направлениях силами небольших подразделений. Яркий пример - это Светлодарская дуга, где была очень напряженная ситуация в декабре 2016 года, далее - паника противоположной стороны, когда им не удалась попытка прорыва в районе Дебальцево, массированные обстрелы Авдеевки в конце января-феврале 2017-го. После этого началось некоторое затишье, которое прерывают обстрелы и незначительные попытки проникнуть на нашу территорию со стороны диверсионно-разведывательных групп», - отметил он.

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По словам Муженко, война будет до тех пор, пока Россия не прекратит свою захватническую политику против украинского народа.

«С момента объявления так называемого хлебного перемирия ситуация несколько стабилизировалась. Количество обстрелов и атак ДРГ значительно сократилось. Но, к сожалению, каждая такая попытка влечет за собой потери. В том числе, и с нашей стороны», - добавил начальник Генштаба ВСУ.