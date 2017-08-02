Полторак проверил состояние боевой готовности артиллерийских и танковых подразделений в пунктах отвода в зоне АТО (фото, видео)

Министр обороны Степан Полторак проверил состояние боевой готовности артиллерийских и танковых подразделений в пунктах отвода в зоне АТО. Об этом Полторак сообщил на своей странице в Facebook.

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«Сегодня во время рабочей поездки в зону проведения антитеррористической операции проверил состояние боевой готовности артиллерийских и танковых подразделений, расположенных в пунктах отвода», - написал он.

«Остался доволен боевым духом наших военнослужащих, надлежащим техническим состоянием техники и бытовыми условиями бойцов», - сказал министр.

Ранее Полторак заявлял, что вооруженный конфликт на Донбассе не является замороженным, не исключены провокации со стороны РФ под надуманными предлогами.