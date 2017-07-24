Полторак не исключает провокаций со стороны РФ в зоне АТО под надуманными предлогами

Вооруженный конфликт в Донбассе не замороженный, не исключены провокации со стороны РФ под надуманными предлогами.

Об этом написал министр обороны Украины Степан Полторак на своей странице в Facebook.

«Вооруженный конфликт в Донбассе не является замороженным. Ежедневно на востоке страны гибнут и страдают люди. Непосредственное руководство действиями боевиков обеспечивается кадровыми военными РФ. Пример сказанному - недавнее задержание Агеева - кадрового военного ВС страны-агрессора. Вызывает беспокойство проведение российских учений "Запад-2017". Мы не исключаем возможности провокаций со стороны РФ под надуманными предлогами. При таких условиях Украина вынуждена обеспечивать свою обороноспособность», - написал министр.

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Полторак также отметил конструктивную работу группы экспертов и спецпредставителя США в Украине Курта Волкера. Он также подчеркнул, что мировое сообщество должно справедливо и объективно оценивать события на востоке Украины и поддерживать нас в стремлении отстоять территориальную целостность и суверенитет.