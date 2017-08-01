СЦКК предупреждает о подготовке боевиками провокаций для дискредитации ВСУ

Боевики ОРДЛО готовят новые провокации для дискредитации Вооруженных сил Украины накануне очередного раунда переговоров в Минске.

Об этом говорится в заявлении украинской стороны СЦКК, обнародованном пресс-центром штаба АТО.

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"Украинская сторона СЦКК констатирует, что накануне очередного заседания Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины СМИ ОРДО и ОРЛО уже обнародовали традиционный стандартный набор фальсификаций, который их представители намерены объявить 2-го августа в Минске", – сказано в сообщении.

В частности, пророссийские террористы утверждают, что украинские военные якобы планируют до 2 августа обстрелять ряд подконтрольные правительству населенные пункты, чтобы обвинить в этом боевиков. Кроме того, боевики распространяют неправдивую информацию о якобы увеличении числа обстрелов оккупированных территорий подразделениями ВСУ.

"После таких "анонсов", как свидетельствуют последствия прошлых подобных заявлений, НВФ ОРДО довольно часто обстреливали Авдеевку, Марьинку и Красногоровку, а подконтрольные им СМИ выражали "возмущения" действиями ВСУ. Вполне вероятно, что и в этот раз ситуация будет развиваться именно по подобному сценарию", - отметили в СЦКК.

Как добавили в СЦКК, в то же время, НВФ ОРДЛО регулярно препятствуют представителям СММ ОБСЕ выполнять свои задачи по мониторингу соблюдения режима прекращения огня.