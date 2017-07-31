В больницу Днепра доставили двух "в клочья разбитых" украинских военных

В Днепропетровскую больницу имени Мечникова доставили двух украинских военных, получивших серьезные ранения в Широкино Донецкой области. Об этом на своей странице в Facebook сообщил главврач Сергей Рыженко.

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"Они ещё три дня назад дышали полной грудью. Мечтали о доме. Сегодня в клочья разбитые бойцы на реанимационной койке в Мечникова. Ранения получили в Широкино. Минно-взрывные травмы, пневмоторакс, осколки попали в лицо, шею, грудь, живот", - говорится в его сообщении.

Один из бойцов, 34-летний Денис, второй - 41-летний Павел из Винницкой области, в его теле десятки осколков.

Как сообщал штаб АТО, 17 июля из района проведения АТО в военный госпиталь Днепра вертолетом аэромедицинской эвакуации Ми-8 МТ доставлили двух легкораненых и остальных соматических больных бойцов АТО, которые получили ранения от вражеских минометов и стрелкового оружия.