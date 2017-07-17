В Днепр эвакуировали раненых в зоне АТО военных (фото, видео)

17 июля из района проведения АТО в военный госпиталь Днепра вертолетом аэромедицинской эвакуации Ми-8 МТ доставлили двух легкораненых и остальных соматических больных бойцов АТО, которые получили ранения от вражеских минометов и стрелкового оружия. Об этом пресс-центр АТО сообщил на своей странице в Facebook.

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"Первую медицинскую помощь военнослужащим предоставили в расположении подразделения, а уже в местной больнице их состояние было стабилизировано и проведены мероприятия по подготовке к эвакуации воздухом", - говорится в сообщении.

"Оценив состояние раненых, мы принимаем решение направить их в специализированное военно-медицинское учреждения вертолетом Ми-8", – рассказал военный врач Олег Ковальчук.