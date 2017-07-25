СБУ задержала на Луганщине информатора террористов

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Луганской области информатора террористической организации «ЛНР». Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

Так, правоохранители установили, что житель города Рубежное с конца прошлого года передавал знакомому боевику одного из незаконных вооруженных формирований данные о местах расположения, перемещении личного состава и военной техники Вооруженных Сил Украины в нескольких районах Луганской области.

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«Оперативники спецслужбы изъяли у информатора мобильный телефон с доказательствами передачи данных террористам», - говорится в сообщении.

Информатор уведомлен о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.258-3 Уголовного кодекса Украины (Создание террористической группы или террористической организации). Действия боевика в рамках уголовного производства расследуются заочно. Продолжается досудебное следствие.

Ранее в зоне АТО задержали боевика "ЛНР" и россиянина с военным билетом.