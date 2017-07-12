В зоне АТО задержали боевика "ЛНР" и россиянина с военным билетом

В зоне проведения антитеррористической операции военнослужащие Нацгвардии задержали двух граждан - боевика "ЛНР" и россиянина. Об этом сообщили в пресс-службе НГУ.

В ходе проверки автомобиля ВАЗ и документов на блокпосту вблизи населенного пункта Городище Луганской области был замечен пассажир, который, по предварительной информации, в базе проходит как боевик "ЛНР".

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"Тем же военным нарядом в ходе проверки автомобиля Фольцваген и проверки документов был выявлен пассажир, который, по паспортным данным, - гражданин Российской Федерации и имел при себе военный билет РФ", - рассказали в Нацгвардии.

Этих граждан задержали и передали военной контрразведке.

Как сообщал УНИАН, в начале июня пограничники задержали российского полковника, который был другом террористов "Гиви" и "Моторолы".