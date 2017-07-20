Несмотря на "хлебное перемирие" террористы били из "Градов" и атаковали позиции ВСУ по нескольким направлениям - волонтеры

Сегодня защитникам Красногоровки и Марьинки пришлось сдерживать массированную атаку врага. Об этом сообщают волонтеры фонда "Вернись живым".

"Ночью по нашим позициям и гражданским террористы открыли огонь из реактивных систем залпового огня "Град", ствольной артиллерии калибром 152 мм.Так называемая армия "ДНР" и русские войска под прикрытием с 4 танков пошли в наступление. Шли не пешком, а на БТРах и БМП", - отмечают они.

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Кроме того, в фонде отмечают, что на Луганщине враг в очередной раз под прикрытием плотного огня из минометов пошел в наступление небольшими группами диверсантов. Волонтеры сообщают о потерях с украинской стороны: 6 погибших и 7 раненых в течение последних двух дней (по состоянию на сегодняшнее утро).

Как сообщал УНИАН, в районе Новотошковского при подрыве на взрывном устройстве погибли трое военных. Кроме того, три человека получили ранения.