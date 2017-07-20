В районе Новотошковского при подрыве на взрывном устройстве погибли трое военных, еще трое ранены

Минувшие сутки, в зоне АТО, снова завершилась увеличением обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО на странице в соцсети.

Читайте такжеСнайпер боевиков убил украинского военного в Марьинке"После 18 часов, на Луганском направлении враг из вооружения БМП обстреливал наши позиции в Новозвановке. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики били по украинским защитникам в Новоалександровке, а из стрелкового оружия - по Станице Луганской", - отмечают в пресс-центре.

Также там сообщили, что в конце суток силы АТО имели и потери. Около 18 часов, в районе поселка Новотошковское, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли трое наших военных, еще трое получили ранения.

"На Мариупольском направлении под гранатометний огонь попали наши опорные пункты в Водяном и Гнутово. Кроме того, по Гнутово около 20 часов противник бил из минометов калибра 82 миллиметра", - говорится в сообщении.

В пресс-центре сообщили, что на Донецком направлении бандформирования продолжили обстрелы окраин Авдеевки из гранатометов и стрелкового оружия. Также, около 23 часов преступники применяли миномет калибра 120 миллиметров по позициям сил АТО в Песках, а по Луганскому работала вражеская БМП.

В пресс-центре добавили, что незаконные вооруженные формирования, цинично пренебрегая «хлебным» перемирием продолжают обстрелы и гражданских зданий. Так вчера, около 19 часов, бандиты из крупнокалиберных пулеметов били по жилым кварталам Марьинки, а в 22 часа вели огонь из гранатометов по поселку Зайцево.

"В целом на протяжении вчерашних суток незаконные вооруженные формирования 21 раз нарушили перемирие. Четверо наших военных погибли, трое получили ранения. Силы АТО 13 раз открывали огонь в ответ", подытожили в пресс-центре.