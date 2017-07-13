В Марьинке в результате ночного обстрела повреждены 4 частных дома - полиция

В Марьинке в результате ночного обстрела повреждены четыре частных дома. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Донецкой области на своей странице в Facebook.

Читайте такжеБоевики вечером обстреляли частный сектор в Марьинке - штаб АТО«Вчера вечером около 21.00 начались единичные обстрелы окраин города. На улице Орджоникидзе значительно повреждены три дома (стены, крыша и окна), а на улице Шевченко в крышу дома попал зажигательный снаряд, в результате которого произошел пожар. Пострадавших нет. Полиция и сейчас документирует последствия обстрелов», - говорится в сообщении.

Все факты квалифицированы по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса ("террористический акт").