Боевики вновь накрыли огнем жилой сектор Марьинки, горят здания

В среду вечером боевики снова обстреляли жилой сектор Марьинки, горят несколько строительных сооружений.

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Об этом сообщает украинская сторона СЦКК в Facebook.

"Около 21 часа, в результате обстрела из крупнокалиберных пулеметов с позиций боевиков вблизи поселка Трудовское, загорелись несколько строительных сооружений по улице Тельманова. К счастью, никто из местных жителей не пострадал", - говорится в сообщении.

На месте обстрела работает наблюдательная группа украинской стороны СЦКК. Информация о последствиях обстрелов уточняется.

Это уже второй обстрел Марьинки за сутки. В среду вечером боевики открыли огонь по частным домам города.