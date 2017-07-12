Боевики вечером обстреляли частный сектор в Марьинке - штаб АТО

Контролируемые Россией боевики обстреляли частный сектор в Марьинке Донецкой области. Как говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в социальной сети Facebook, российско-оккупационные войска обстреляли частные дома Марьинки.

Читайте такжеСутки в зоне АТО: боевики увеличили количество обстрелов украинских позиций"Сегодня около 18.00 во время обстрела позиций сил АТО на Приморском направлении под огонь российско-оккупационных войск попал частный сектор населенного пункта Марьинка. Противник применил мины калибра 82 мм", - отмечается в сообщении.

"Российско-оккупационные войска вели огонь со стороны населенного пункта Трудовская, что находится на временно неподконтрольной Украине территории", - уточнили в штабе.

По предварительным данным, повреждены два частных дома на улице Прокофьева.

"К счастью, никто из местных жителей в результате вражеского обстрела не пострадал. Сейчас представители СЦКК и местного отдела полиции устанавливают характер разрушений и повреждений, составляя соответствующие акты", - говорится в сообщении.