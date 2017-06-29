С задержанным российским военным проводятся следственные действия - Полторак

Министр обороны Украины Степан Полторак говорит, что в настоящее время с задержанным российским военнослужащим проводятся следственные действия.

Об этом он сказал в четверг в Брюсселе на пресс-конференции после завершения выступления на заседании НАТО, посвященном миссии в Афганистане, передает собственный корреспондент УНИАН.

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"Сейчас с ним проводятся следственные действия. Об обмене и всем остальном разговор будем вести после завершения следственных действий в отношении к нему из-за того, что он принимал участие в террористических группировках на территории Украины", - сообщил министр обороны.

По словам Полторака, сегодня в штаб-квартире НАТО он имел возможность встретиться со многими коллегами. "Я довел информацию о том, что несколько дней назад была задержана диверсионно-разведывательная группа количеством шесть человек, и из них двое военнослужащих - представители России", - детализировал министр.

Как сообщал УНИАН, военнослужащие Вооруженных сил Украины в зоне проведения антитеррористической операции 24 июня обезвредили диверсионно-разведывательную группу противника, в составе которой было двое граждан России. Группой руководил кадровый российский офицер, капитан Александр Щербак.

Военнослужащие ВСУ предложили противнику сложить оружие без боя, гарантируя жизнь и безопасность. Командир группы и снайпер предприняли попытку вооруженного сопротивления и были ликвидированы в ближнем огневом бою. Остальные - сапер, снайпер и два пулеметчика задержаны. Один из них - 22-летний гражданин Российской Федерации, житель Алтайского края.