В Генштабе назвали имя ликвидированного накануне российского офицера

Разведывательной группой, которую обезвредили бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), руководил кадровый российский офицер капитан Александр Щербак. Об этом говорится в заявлении командира 93-й отдельной гвардейской механизированной бригады на странице Генштаба в Facebook.

Читайте такжеКомбриг рассказал подробности обезвреживания ДРГ боевиков под Желобком (фото)"24 июня разведывательная группа разведывательной роты 4-й механизированной бригады 2-го армейского корпуса самопровозглашенной террористической организации "ЛНР" под руководством кадрового русского офицера капитана Щербака Александра Александровича (позывной" Алекс"), который, кроме того, исполнял обязанности инструктора разведроты, с целью проведения диверсионно-разведывательных мероприятий выдвинулась из района села Желобок в глубину позиций 93-й отдельной гвардейской механизированной бригады Вооруженных сил Украины ", - говорится в сообщении.

Указывается, что украинские военные обошли ДРГ и предложили сложить оружие без боя, гарантируя жизнь и безопасность. "Командир группы и снайпер предприняли попытку вооруженного сопротивления и были ликвидированы в ближнем огневом бою, но не ножами, топорами или копьями, как подали это отдельные СМИ", - говорится в заявлении.

"Остальные - сапер, снайпер и два пулеметчика задержаны. Один из них - 22-летний гражданин Российской Федерации, житель Алтайского края", - сообщили в Генштабе.

Отмечается, что после задержания изъяли оружие, произведенное и находящееся на вооружении в армии РФ, в частности винтовку СВД 1994 года выпуска с пластмассовыми прикладом и струйкой; снаряжения нового образца, разработанные для российских диверсионных групп и другие вещи.

"Сейчас в отношении задержанных соответствующими государственными органами проводятся следственные действия. Их хозяева -террористическая организация" ЛНР "- отказалась признавать задержанных, назвав их "курсантами Харьковского института МВД ", - сообщили в Генштабе.

Как сообщал УНИАН, в штабе АТО сообщили об обезвреживании диверсионно-разведывательной группы, в которую входили граждане РФ. Тогда четырех боевиков задержаны, еще двое - ликвидирован.