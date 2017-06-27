В Генштабе назвали имя ликвидированного накануне российского офицера
Помимо прочего российский военный выполнял обязанности инструктора разведроты.
Разведывательной группой, которую обезвредили бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), руководил кадровый российский офицер капитан Александр Щербак. Об этом говорится в заявлении командира 93-й отдельной гвардейской механизированной бригады на странице Генштаба в Facebook.
Читайте такжеКомбриг рассказал подробности обезвреживания ДРГ боевиков под Желобком (фото)"24 июня разведывательная группа разведывательной роты 4-й механизированной бригады 2-го армейского корпуса самопровозглашенной террористической организации "ЛНР" под руководством кадрового русского офицера капитана Щербака Александра Александровича (позывной" Алекс"), который, кроме того, исполнял обязанности инструктора разведроты, с целью проведения диверсионно-разведывательных мероприятий выдвинулась из района села Желобок в глубину позиций 93-й отдельной гвардейской механизированной бригады Вооруженных сил Украины ", - говорится в сообщении.
Указывается, что украинские военные обошли ДРГ и предложили сложить оружие без боя, гарантируя жизнь и безопасность. "Командир группы и снайпер предприняли попытку вооруженного сопротивления и были ликвидированы в ближнем огневом бою, но не ножами, топорами или копьями, как подали это отдельные СМИ", - говорится в заявлении.
"Остальные - сапер, снайпер и два пулеметчика задержаны. Один из них - 22-летний гражданин Российской Федерации, житель Алтайского края", - сообщили в Генштабе.
Отмечается, что после задержания изъяли оружие, произведенное и находящееся на вооружении в армии РФ, в частности винтовку СВД 1994 года выпуска с пластмассовыми прикладом и струйкой; снаряжения нового образца, разработанные для российских диверсионных групп и другие вещи.
"Сейчас в отношении задержанных соответствующими государственными органами проводятся следственные действия. Их хозяева -террористическая организация" ЛНР "- отказалась признавать задержанных, назвав их "курсантами Харьковского института МВД ", - сообщили в Генштабе.
Как сообщал УНИАН, в штабе АТО сообщили об обезвреживании диверсионно-разведывательной группы, в которую входили граждане РФ. Тогда четырех боевиков задержаны, еще двое - ликвидирован.