Россия не пропускает на свою территорию мародеров и экс-заключенных из ОРДЛО - разведка

Российская Федерация принимает меры по недопущению на свою территорию мародеров и лиц с криминальным прошлым с оккупированной территории Донбасса.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины на своей странице в Facebook.

«Так, на неконтролируемых пунктах пропуска (российско-украинской границы - УНИАН) отмечено проведение работ по инженерному обустройству и усилению мер по проверке лиц, пересекающих границу. В частности, пересечение границы запрещено лицам, имеющим документы, выданные оккупационными администрациями. Пропускают только тех, кто имеет официальные документы Украины. В то же время на пунктах пропуска находятся мобильные группы, которые осуществляют дополнительную проверку документов и транспортных средств, перемещаемых с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. При этом проводится опрос на предмет причастности к деятельности «силовых структур ДНР/ЛНР», - говорится в сообщении.

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Отдельно сказано, что в связи с отсутствием условий для прохождения службы военнослужащие частей и подразделений 8 Армии Южного Военного округа Вооруженных сил РФ массово уклоняются от прохождения военной службы.

«Из-за неукомплектованности личным составом командованием введен запрет на увольнение с военной службы и введен специальный алгоритм при планировании и проведении отпусков военнослужащими, направленный на обеспечение их принудительного возвращения из отпусков. Алгоритм предусматривает расчет маршрута движения к месту проведения отпуска с указанием контрольных пунктов и времени их прохождения», - заявляют украинские разведчики.

Как сообщал УНИАН ранее, законопроект о реинтеграцию Донбасса содержит положения о распространении статуса оккупированных территорий на отдельные районы Донецкой и Луганской областей, заявил директор политического департамента МИД Украины Алексей Макеев.

"В отношении оккупированных территорий, действительно, согласно законодательству Украины, оккупированной считается состоянием на этот момент Автономная республика Крым и город Севастополь - временно оккупированными, и в новом законопроекте действительно содержатся положения распространение статуса оккупированной территории на отдельные районы Донецкой и Луганской областей", - заявил дипломат.