В СЦКК предупредили о возможных серьезных провокациях на Донецком направлении

Украинская сторона Совместного центра контроля и координации прекращения огня на Донбассе предупреждает о возможных серьезных провокациях на Донецком направлении. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"Украинская сторона СЦКК также предостерегает, что НВФ ОРДО могут прибегнуть к серьезным провокациям и даже террористическим актам в населенных пунктах на Донецком направлении, как на территории подконтрольной Правительству Украины, так и на территории ОРДО, направленных против мирного местного населения с целью скомпрометировать и обвинить в этом Вооруженные Силы Украины, с тем чтобы сорвать перемирие, объявленное на период сбора урожая", - говорится в сообщении.

Кроме того, в течение сегодняшнего дня российско-террористические бандформирования, несмотря на объявленное на днях так называемое "хлебное перемирие", 11 раз обстреляли позиции сил АТО вдоль всей линии соприкосновения.

Почти половина из этих обстрелов характеризуется применением противником минометов различных калибров.

Читайте такжеМиссия ОБСЕ за сутки зафиксировала почти 70 взрывов на Донбассе

Как известно, сегодня боевики снова обстреляли жилой квартал Красногоровки. Один из боеприпасов разорвался на пришкольной территории, в непосредственной близости от здания Красногоровской общеобразовательной школы №1 в микрорайоне Солнечный.