Боевики снова обстреляли жилой квартал Красногоровки

Боевики сегодня в очередной раз обстреляли жилой квартал Красногоровки Донецкой области.

Об этом сообщил пресс-секретарь АТО Антон Миронович на своей странице в Facebook.

«Российские наемники снова обстреляли жилой квартал Красногоровки. Предварительно из 120-мм миномета. Детали уточняются», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 28 мая боевики обстреляли Красногоровку, в результате чего ранения получили трое мирных жителей.

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Также были повреждены 42 здания, в том числе больница и школа, а также водопровод. В тот же день водоснабжение было восстановлено.

3 июня подконтрольные Кремлю наемники снова обстреляли из 82-мм минометов школу и жилые дома в Красногоровке, в результате чего была ранена местная жительница.

Ночью 5 июня они снова совершили обстрелы окраин Красногоровки. Осколками были повреждены два дома, где отдыхали люди. К счастью, тогда никто не пострадал.