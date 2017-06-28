В СЦКК рассказали подробности обстрела Красногоровки: снаряд упал возле школы

Украинская сторона Совместного центра контроля и координации прекращения огня на Донбассе сообщила подробности обстрела со стороны боевиков "ДНР" мирного населенного пункта Красногоровка возле линии разграничения.

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По данным, которые пресс-центр АТО обнародовал в Facebook, около 15.00 во время обстрела позиций сил АТО в районе Красногоровки под огонь боевиков попали жилые кварталы населенного пункта.

"Один из боеприпасов разорвался на пришкольной территории, в непосредственной близости от здания Красногоровской общеобразовательной школы №1 в микрорайоне Солнечный. К счастью, в это время людей в школе не было", - сказано в сообщении.

Об обстреле жилых кварталов Красногоровки УНИАН сообщал ранее 28 июня. Вероятно, в город прилетели снаряды из 120-мм миномета.