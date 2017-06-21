Обострение в зоне АТО: 36 вражеских обстрелов за сутки, был ранен один военный - штаб

С наступлением сумерек ситуация в зоне АТО усложнилась: на отдельных участках линии соприкосновения возросло количество и плотность вражеских обстрелов, а также существенно увеличился калибр вооружения, из которого пророссийские преступные группировки вели огонь по украинским защитникам. Об этом штаб АТО сообщает на странице в Facebook.

Читайте такжеКак Турчинов предлагает освобождать Донбасс: опубликована концепция закона о деоккупации (документ)По данным штаба, всего на протяжении минувших суток российско-террористические бандформированиями 36 раз применяли оружие против подразделений сил АТО, в частности, 5 раз били из тяжелого артиллерийского вооружения.

На Приморском направлении днем боевики открывали огонь только из пехотного вооружения. Впрочем, с заходом солнца в ход пошла и вражеская артиллерия. "В частности, наши опорные пункты неподалеку от Талаковки противник обстрелял из ствольной артиллерии калибра 122 мм. Под прикрытием этого обстрела оккупанты также били по нашим воинам из противотанковых гранатометов, там же работал вражеский снайпер. Впоследствии захватчики открывали огонь из 82-мм минометов вблизи Гнутово", - говорится в сообщении.

Кроме того, вчера под вражеские обстрелы из гранатометов и стрелкового оружия попали оборонительные укрепления сил АТО в районе Широкино, Водяного, Павлополя, Новомихайловки и Марьинки. Всего на этом направлении за прошедшие сутки насчитали 18 фактов нарушения бандформированиями условий прекращения огня.

На Донецком направлении за сутки зафиксировано 6 вражеских вооруженных провокаций. Как отметили в штабе, утром и в течение дня на этом участке линии соприкосновения было спокойно.

"Первый обстрел боевиками наших позиций произошел около 18.00 - оккупанты открыли огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по позициям ВС Украины в районе Каменки. Уже через несколько минут захватчики из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов, накрыли один из наших опорных пунктов в пригороде Авдеевки. До полуночи пророссийские бандформирования, используя гранатометы, стрелковое оружие разных калибров и 82-мм минометы, как минимум еще три раза обстреливали наши укрепления вблизи Авдеевки. Кроме того, из пехотного вооружения и БМП наемники вечером открывали огонь по военнослужащим ВС Украины, которые держат оборону неподалеку Верхнеторецкого", - сообщили в пресс-центре.

На Луганском направлении вечером снова обострилась ситуация в районе Бахмутской трассы, где подразделения российско-оккупационных войск в очередной раз применили против сил АТО тяжелую артиллерию.

"В частности, по нашим опорных пунктах вблизи Крымского противник несколько раз открывал огонь из 152-мм артиллерийских систем и минометов калибра 120 мм. Кроме того, из 82-мм минометов и вооружения БМП оккупанты били по укреплениям украинских защитников неподалеку Новозвановки", - сказано в сообщении.

Также нарушения бандитами "режима тишины" зафиксированы вблизи Счастья, Станицы Луганской и Новоалександровки, где противник в основном применял гранатометы и стрелковое оружие.

"В результате вчерашних вражеских обстрелов один украинский воин получил ранения", - подытожили в штабе.