Напряжение в районе Бахмутской трассы: боевики пытаются оттеснить украинских военных - Тымчук

В районе "Бахмутской трассы" на участке Донецкий – Желобок – б\п №31 – Смелое не спадает напряжение. Об этом сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

Читайте такжеВ Донецкой области произошел взрыв: неизвестные хотели обесточить село и железнодорожную станцию"Переброшенные сюда в качестве усиления две роты "4-й омсбр" оккупантов и две группы танков по 2-3 машины продолжают попытки оттеснить украинские войска с ранее занятых ими позиций, активно используя бронетехнику в сочетании с тяжёлыми миномётами и артиллерией", - написал Тымчук на странице в Facebook.

Он отметил, что к активным наступательным действиям террористы не переходят, ограничиваясь использованием одиночных или групп БМП с огневых позиций на переднем крае под прикрытием интенсивного огня 120-мм и 82-мм миномётов и крупнокалиберных пулемётов.

"В течение выходных отмечался, по крайней мере дважды, "выход" на огневые позиции также и танков противника (работают из посёлка Донецкий и посёлка Фрунзе). Артиллерию своей "4-й омсбр" оккупанты частично оттянули от данного участка", - подытожил Тымчук.

Напомним, в начале июня 93-й отдельная гвардейская механизированная Харьковская бригада, которая сейчас выполняет боевые задачи в районе проведения АТО, сообщила, что улучшила свое тактическое положение, продвинувшись вперед на примерно 1,5 км в так называемую "серую зону" ближе к Бахмутской трассе, где были оборудованы новые позиции. Линию фронта удалось немного выровнять, а занятие господствующих высот позволило лучше контролировать противника и иметь выгодные условия для обороны.