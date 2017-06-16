В штабе АТО сообщили о гибели бойца ВСУ

С начала суток на Донбассе боевики пророссийских незаконных вооруженных формирований 18 раз открывали огонь по подразделениям Вооруженных сил Украины, один боец погиб.

Об этом сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18.00.

Чаще всего оккупанты нарушали режим прекращения огня на Приморском направлении. В частности, после обеда противник из минометов калибра 120 мм обстрелял оборонительные укрепления ВСУ вблизи Богдановки. Позже боевики совершили обстрел украинских позиций неподалеку от Красногоровки из 82-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, в течение дня захватчики из гранатометов и стрелкового оружия различных калибров неоднократно били по опорным пунктам сил АТО, которые расположены в районе Широкино, Водяного, Павлополя и Чермалыка.

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На Донецком направлении самой напряженной точкой остается южная окраина Авдеевки, где оккупанты сразу после обеда вели огонь по позициям сил АТО из танков, несколько позже - из 120-мм минометов. Под Каменкой противник применял против украинских воинов крупнокалиберные пулеметы. А из окрестностей временно оккупированного Донецка наемники, используя гранатометы различных модификаций, вели огонь по опорным пунктам ВСУ в районе Песков.

На Луганском направлении сегодня зафиксировано меньше вражеских вооруженных провокаций. Утром боевики из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливали украинских воинов вблизи Новотошковского. Там же работал вражеский снайпер. В районе Крымского незаконные вооруженные формирования применяли против сил АТО противотанковый ракетный комплекс.