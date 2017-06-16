Захарченко попал в немилость: российское командование планирует отставки и аресты в "ДНР" - разведка

Руководство РФ подозревает так называемые правительства "ДЛНР" в нецелевом использовании оказанной "помощи". Об этом Главное управление разведки при Минобороны Украины сообщает на своей странице в Facebook.

"14 июня в Донецке российскими "контролирующими лицами" был заслушан "главарь ДНР" Захарченко, которого обвинили в халатном отношении к исполнению служебных обязанностей, что повлекло масштабное разворовывание полученных из РФ средств, материально-технических средств", - говорится в сообщении.

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По данным разведки, ожидается отставка, с последующим арестом ряда чиновников в "правительстве "ДНР".

"Для неотвратимости наказания лиц, причастных к хищению российской помощи, всем т.зв. "государственным служащим и работникам бюджетной сферы "ДНР/ЛНР" запрещен выезд на территорию Украины и посещение "серой зоны", которая прилегает к линии разграничения", - рассказали в ГУР.