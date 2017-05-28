Главарь "ДНР" на концерте Кобзона: можно убить меня, но Донбасс убить невозможно (видео)
12:46, 28 мая 2017Война
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Кобзон вновь спел в оккупированном Донецке, там был и главарь "ДНР".
Захарченко побывал на концерте Кобзона / oplot.info
Главарь "Донецкой народной республики" Александр Захарченко заявил, что его "можно убить". Об этом он заявил во время концерта Иосифа Кобзона в оккупированном Донецке.
Потом, перефразировав слова одной из песен, которую исполнил Кобзон, добавил, что его "можно убить", но не Донбасс.
"Можно убить меня, но Донбасс убить невозможно", - заявил Захарченко.
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Ранее во время празднования так называемого "дня республики" главарь "ДНР" Александр Захарченко назвал оккупированными Амвросиевку и Донецк, которые находятся на подконтрольной боевикам территории.
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