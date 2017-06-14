Сегодня исполняется третья годовщина крушения украинского Ил-76 под Луганском (видео)
16:51, 14 июня 2017Война
3610 0
Лица террористов, которые сбили самолет, до сих пор не установлены.
Три года назад луганские боевики сбили украинский Ил-76 под Луганском / скриншот УНИАН
Сегодня исполняется третья годовщина крушения украинского военно-транспортного самолета Ил-76. 14 июня 2014 года во время захода на посадку в аэропорту Луганска террористы подбили Ил-76. 49 военнослужащих, которые находились на борту, погибли.
Самолет был сбит луганскими боевиками из переносного зенитно-ракетного комплекса.
Читайте такжеДело сбитого Ил-76: генерал Назаров обжаловал решение суда
В катастрофе Ил-76 обвинили экс-заместителя начальника Генштаба ВСУ генерала Виктора Назарова. Ему было объявлено о подозрении в служебной халатности, которая привела к гибели людей. 27 марта 2017 года генерала Назарова приговорили к 7 годам заключения.
Сегодня исполняется третья годовщина крушения украинского Ил-76 под Луганском
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter