Дело сбитого Ил-76: генералу Назарову дали 7 лет тюрьмы

Генерал Виктор Назаров приговорен к 7 годам лишения свободы по делу о крушении Ил-76. Он признан виновным в гибели украинских военных в сбитом террористами Ил-76. В лишении воинского звания отказано, передает Inforesist.

Павлоградский суд решил, что он должен быть наказан согласно ч.3 ст. 425 УКУ — 5-8 лет лишения свободы. Суд не лишает его звания генерал-майора. Моральный ущерб по решению суда должно компенсировать Министерство обороны. Но компенсации получат только самые близкие родственники — родители и жены.

Размер компенсации — по 500 тыс. грн в пользу родственников погибших.

Суд признал бездеятельность и служебную халатность в действиях Назарова. Доказательства обвинения, по мнению суда, полностью доказаны. Суд учел то, что он раньше не был судимый и имеет позитивную характеристику по месту службы.

Судья добавила, что генерал может просить о помиловании. Также он может подать аппеляцию на данное судебное решение.

Как сообщал УНИАН, 14 июня 2014 года ночью при заходе на посадку в аэропорту Луганска выстрелом из российского зенитно-ракетного комплекса боевики сбили военно-транспортный самолет ВСУ Ил-76.

На борту самолета, кроме девяти членов экипажа, находились 40 военнослужащих. Все они погибли. Прокуратура открыла уголовное производство по статье "теракт". Также Генпрокуратура начала уголовное производство в отношении должностных лиц ВСУ и Оперативного штаба АТО, по вине которых погибли 49 военнослужащих, уничтожено самолет Ил-76, вооружение и военное имущество.

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По данным ГПУ, военные должностные лица ВСУ и Оперативного штаба управления АТО проигнорировали имеющуюся информацию об активизации деятельности террористов вблизи аэропорта Луганска, а также пребывания на их вооружении переносных зенитно-ракетных комплексов, и не приняли мер по безопасной посадки самолета в районе проведения АТО.

25 ноября 2014 года Печерский райсуд Киева частично принял ходатайство ГПУ, избрав на два месяца содержание под стражей мерой пресечения с возможностью внесения залога в размере 365 тыс. 400 грн для Назарова. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины – небрежное отношение военного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенные в боевой обстановке.

9 декабря того же года Апелляционный суд Киева уменьшил с 365 тыс. грн до 97 тыс. грн сумму залога, избранного в качестве меры пресечения для Назарова. Определением Апелляционного суда было отменено решение суда первой инстанции об избрании меры пресечения Назарову в виде ареста, поскольку он уже внес залог.