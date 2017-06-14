В ОБСЕ рассказали, сколько гражданских погибли на Донбассе с начала года

На Донбассе с начала года погибли 45 мирных жителей. Об этом сообщил заместитель председателя СММ ОБСЕ Александер Хуґ в Вене, передает DW.

По словам Хуга, еще 216 гражданских за это время были ранены.

"Количество жертв среди мирного населения увеличилось на 110 процентов по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году", - отметил Александер Хуг.

Он подчеркнул, что гражданское население на Донбассе гибнет из-за обстрелов на линии разграничения, которые продолжаются из-за того, что стороны конфликта не выполняют минские договоренности.

Как сообщал УНИАН ранее, специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) сообщает о ранении гражданских людей по обе стороны линии разграничения на Донбассе.

Наблюдатели посетили больницу в подконтрольном правительству г. Курахово (40 км на запад от Донецка), где медработники сообщили им о том, что 10 июня к ним с подконтрольного правительству г. Марьинка (23 км на юго-запад от Донецка) доставили мужчину (53 лет) и женщину (55 лет).