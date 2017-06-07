Штаб АТО предупредил, что боевики готовят наступление на Луганском направлении

Террористы активно готовятся к наступлению и подрывают частные квартиры местных жителей на Луганском направлении. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-центр штаба АТО.

"По имеющейся информации, враг активно накапливает резервы и проводит другие мероприятия, которые можно расценить как подготовку к наступлению террористических сил. Кроме того, возросла активность диверсионно-разведывательных групп противника", - говорится в сообщении штаба.

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По сообщениям очевидцев, боевики умышленно подрывают частные квартиры местных жителей, чтобы потом обвинить силы АТО в нарушении достигнутых в Минске договоренностей.

"Кроме того, по имеющейся информации, в этих военных преступлениях против человечности задействованы пропагандистские каналы, которые фиксируют такие разрушения для создания своих очередных фейковых новостей", - сообщает пресс-центр штаба.