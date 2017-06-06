В Минобороны озвучили потери ВСУ и российских боевиков за прошедшую неделю

На минувшей неделе на востоке Украины ликвидировано 5 российских боевиков и 19 получили ранения. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Вильен Подгорный на брифинге.

"Как сообщает разведка, в течение недели общее количество потерь среди российских приспешников составляет пять убитых и 19 раненых", - заявил Подгорный.

По его словам, около 40% от общих потерь враг понес на Мариупольском направлении.

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Также он сообщил, что на прошлой неделе 5 военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли во время боевых действий, а еще 23 получили ранения.

Подгорный сообщил, что в течение недели украинские военные зафиксировали 29 эпизодов применения врагом беспилотных летательных аппаратов, которые собирали разведывательную информацию. По данным украинской разведки, большинство беспилотников было зафиксировано в Луганском и Донецком секторах.

Подгорный отметил, что разведка продолжает документировать поступления к боевикам военной помощи из РФ. "На прошлой неделе Россия по железной дороге отправила примерно 270 тонн боеприпасов и более 660 тонн горючего на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей", - сообщил Подгорный.