Российские советники в "ЛНР" доложили своему руководству о плохой дисциплине боевиков – ИС

Российские «советники» в штабе «2-го АК ЛНР» подготовили отчет для руководства Центра территориальных войск ЮВО ВС РФ относительно боевой активности «армейского корпуса» в мае 2017 г.

Как сообщает координатор группы «Информационное сопротивление» на своей странице в Facebook, в отчете указывается, что, помимо «плановых» обстрелов и вооруженных провокаций, во многих подразделениях «корпуса» случаи боевой активности обусловлены «низким уровнем воинской дисциплины», когда командиры подразделений отдают приказы на открытие огня без команды вышестоящего командования, либо же «личный состав» самостоятельно принимает подобные решения.

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Также в документе указано, что во множестве подразделений не соблюдается рекомендованный режим ведения огня, часто допускаются необоснованные перемещения боевой техники и вооружения. Как указано в документе, морально-психологическое состояние ряда подразделений «вызывает тревогу», а их командиры часто отдают приказы на открытие огня и выполнение неких боевых заданий для личного состава, которые содержат вполне реальную опасность для «жизни и здоровья личного состава», однако не обусловлены ни реальной тактической обстановкой, ни особой надобностью.