В Минобороны отреагировали на внезапную проверку боеготовности армии РФ на границах с Украиной

Украина усилила контроль за воздушным пространством и на границах в ответ на заявление Минобороны РФ о неожиданной проверке войск возле украинских границ и переброске подразделений в оккупированный Крым. Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-скеретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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«Реакция украинского военного ведомства адекватна. Мы наблюдаем внимательно за переброской войск. Усилен контроль за воздушным пространством, контроль на границах и всеми возможными средствами мы наблюдаем за тем, чтобы те учения не переросли в акт агрессии», - сказал он.

По его словам, все, кто сейчас находятся на передовой, а также на охране государственной границы Украины, переведены в соответствующее состояние готовности.

«Страна агрессор не оставляет попыток запугать как Украину, так и западных партнеров и неожиданные тренировки Россия проводит постоянно», - отметил пресс-секретарь Минобороны.

Ранее УНИАН сообщал, что РФ начала внезапную проверку боеготовности войск на границе с Украиной и в оккупированном Крыму.