Сутки в АТО: более полусотни вражеских обстрелов, двое украинских бойцов ранены

Ситуация в зоне АТО остается сложной. В воскресенье днем российско-террористические бандформирования относительно снизили свою огневую активность на отдельных участках линии разграничения. Однако уже с наступлением темноты боевики значительно повысили интенсивность и разрушительный характер своих вооруженных провокаций вдоль всего фронта. Об этом штаб АТО сообщает на странице в Facebook.

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На приморском направлении вчера днем было горячее всего. Как отмечают в штабе, эпицентром вражеской активности был поселок Водяное, опорные пункты сил АТО вблизи которого противник несколько раз обстреливал из стрелкового оружия различного калибра и гранатометов. Также вчера из пехотного вооружения боевики вели огонь по нашим позициям возле Талаковки, Марьинки, Гнутово и Лебединского. А из 82-мм минометов - близ Красногоровки и Широкино.

"Уже вечером в районе Водяного бандиты применили вооружение БМП и противотанковые ракетные комплексы. А по украинским воинам, которые держат оборону на подступах к Красногоровке, около 21.30 незаконные вооруженные формирования интенсивно били из танковых орудий. Всего за минувшие сутки на данном направлении зафиксировано 28 фактов применения боевиками оружия", - говорится в сообщении.

На донецком направлении незаконные вооруженные формирования 12 раз открывали огонь по украинским воинам. Чаще всего противник обстреливал позиции сил АТО в пригороде Авдеевки. Использовали гранатометы различных модификаций и стрелковое оружие. Кроме того, под вражескими обстрелами из минометов калибра 82 мм оказались наши опорные пункты в районе Верхнеторецкого, Опытного и Троицкого.

Из окрестностей временно оккупированной Горловки боевики вели огонь из вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов по оборонительных укреплениях ВС Украины возле Зайцево.

После относительного затишья на Луганском направлении днем пророссийские бандформирования существенно активизировались уже с наступлением сумерек.

"В частности, к концу суток оккупанты неоднократно били из минометов калибра 120 и 82 мм, а также из стрелкового оружия и гранатометов по позициям сил АТО, которые расположены возле Крымского, Катериновки, Новоалександровки и Богуславского. Кроме того, боевики обстреливали из пехотного вооружения укрепления украинских защитников возле Станицы Луганской и Новозвановки. На этом направлении насчитали 20 вражеских обстрелов", - сказано в сообщении.

На протяжении минувших суток пророссийские НЗФ 60 раз открывали огонь по позициям сил АТО, в том числе 9 раз использовали запрещенное Минскими договоренностями вооружение. В результате боевых действий двое бойцов сил АТО получили ранения, подытожили в штабе.