Боевики обстреляли школу и жилые дома в Красногоровке, ранили мирную жительницу – СЦКК

Пророссийские боевики обстреляли из 82-мм минометов школу и жилые дома в Красногоровке, ранена местная жительница.

Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook со ссылкой на украинскую сторону Совместного центра по контролю и координации за соблюдением режима прекращения огня.

Согласно сообщению, боевики в течение дня дважды обстреляли жилой сектор Красногоровки из запрещенного минскими договоренностями оружия. В микрорайоне Солнечный одна из мин калибра 82 мм попала во двор Красногоровской общеобразовательной школы №1. Детей и преподавателей в школе в это время не было, поэтому никто не пострадал.

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В том же микрорайоне еще две мины разорвались возле жилого дома, в результате чего ранения получила местная жительница.

На месте обстрела работает наблюдательная группа украинской стороны СЦКК. Информация о разрушениях уточняется.

«Таким образом, НВФ ОРДО в очередной раз подтверждают игнорирование минских договоренностей и стремление к дальнейшему обострению вооруженного конфликта на Донбассе», - подчеркнула украинская сторона СЦКК.