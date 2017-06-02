В "ЛНР" обострились разборки между местными "ополченцами" и наемниками из России – ИС

12:05, 02 июня 2017
Война
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На оккупированной части Луганщины зафиксирован очередной конфликт между местными боевиками и российскими наемниками.

Между боевиками завязалась дискуссия / фото УНИАН

Как стало известно группе "Информационное сопротивление", в "армии" "ЛНР" обострились разборки между местными "ополченцами" и неместными наемниками.

Как говорится в сообщении, двое россиян, зачем-то оказавшиеся на передней линии, стали свидетелями вечерней трапезы местных "ополченцев" там же, с водкой и свежеприготовленной… собакой. Что вызвало у них «чувство отвращения».

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"В результате завязавшейся дискуссии по поводу гастрономических предпочтений и с той и стой стороны появилось по одному 300-му – у одного из российских наемников сломаны челюсть и запястье, у второго – множественные гематомы по телу и лицу, а у одного из местных прострелена ключица", - сообщили в ИС.

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Теги: #Разборки в лнр#конфликт боевиков и наемников на Донбассе