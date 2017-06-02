В "ЛНР" обострились разборки между местными "ополченцами" и наемниками из России – ИС

Как стало известно группе "Информационное сопротивление", в "армии" "ЛНР" обострились разборки между местными "ополченцами" и неместными наемниками.

Как говорится в сообщении, двое россиян, зачем-то оказавшиеся на передней линии, стали свидетелями вечерней трапезы местных "ополченцев" там же, с водкой и свежеприготовленной… собакой. Что вызвало у них «чувство отвращения».

Читайте такжеИС: в "ЛНР" разгорелся конфликт между "казаками" и "милицией" - не поделили медикаменты

"В результате завязавшейся дискуссии по поводу гастрономических предпочтений и с той и стой стороны появилось по одному 300-му – у одного из российских наемников сломаны челюсть и запястье, у второго – множественные гематомы по телу и лицу, а у одного из местных прострелена ключица", - сообщили в ИС.