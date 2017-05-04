На Донбассе между "горловскими" и "донецкими" террористами начались разборки за ресурсы - разведка

На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей обострилось противостояние между террористами за политическое влияние и распределение материальных ресурсов, сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины в четверг, 4 мая.

Отмечается, что представитель “донецкой группировки” т. наз. “мэр г.ь Горловка” Приходько установил личный контроль над всеми сферами городского управления. В городе фиксируются многочисленные случаи перераспределения активов сектора частной торговли с привлечением представителей криминалитета.

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"С этой целью в конце апреля этого года начато проведение масштабных проверок практически всех субъектов предпринимательской деятельности. Из-за опасения “налоговых” проверок значительное количество предпринимателей свернули свой бизнес. Однако, даже в таких случаях от местных бизнесменов требуют предоставления доступа к месту хранения товара для его описания и конфискации продукции украинского производства", - говорится в сообщении.

Сообщается, что для предотвращения восстановлению влияния “горловских”, “донецкие” пытаются назначить на главные должности во власти м. Горловка своих представителей. С этой целью, в городе начата комплексная проверка правоохранительных органов и органов исполнительной власти”, по результатам которой ожидаются массовые увольнения “чиновников”.

По данным разведки, уже возбуждено “уголовное дело” в отношении начальника управления здравоохранения Горловской городской администрации” по фактам хищения гуманитарной помощи.

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"В таких условиях недовольство действиями “донецкой группировки” растет как на уровне “региональной элиты”, так и среди местных жителей. Указанное может привести к силовому конфликту между двумя враждующими сторонами. Не исключается участие в них специальных подразделений ВС РФ (опыт “урегулирования групп бизнеса”, что применялись “Моторолой” и “Гиви”)", - отметили в ГУР МО.