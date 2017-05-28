На Донбассе ранены 8 украинских военных (видео)

За минувшие суток российско-террористические войска 49 раз открывали огонь по подразделениям Вооруженных сил Украины в районе проведения АТО, восемь украинских защитников получили ранения. Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.

«За прошедшие сутки ситуация в районе проведения АТО существенных изменений не претерпела. Оперативная обстановка остается сложной», - говорится в сводке пресс-центра.

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Так, на Приморском направлении террористы 24 раза открывали огонь по позициям сил АТО. В частности, вечером боевики дважды из запрещенных Минскими договоренностями 122-мм артиллерийских систем, а также минометов калибра 82 мм обстреливали опорные пункты сил АТО вблизи Павлополя. В районе Широкино, Водяного, Лебединского, Чермалыка и Гнутово оккупанты в темное время суток продолжали вести огонь по украинским воинам из стрелкового оружия и гранатометов. Севернее, в направлении временно оккупированного Докучаевска, боевики обстреливали опорные пункты сил АТО под Новотроицким из вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов. Также пророссийские бандформирования били из окрестностей Донецка по укреплениям сил АТО на подступах к Марьинке из гранатометов различных модификаций.

На Донецком направлении, по данным штаба, состоялось 16 обстрелов со стороны пророссийских боевиков. После захода солнца они дважды обстреливали позиции сил АТО возле Троицкого из артиллерии калибра 122 мм. Около полусотни снарядов террористы выпустили по позициям украинских бойцов на том участке. Также применение пророссийскими бандформированиями запрещенных артиллерийских систем, а именно 120-мм минометов, было зафиксировано в пригороде Авдеевки. Там же оккупанты били по украинским воинам из минометов калибра 82 мм и пехотного вооружения. Вблизи Зайцево они осуществляли обстрелы укреплений сил АТО из вооружения боевых машин пехоты.

На Луганском направлении, информируют в пресс-центре штаба АТО, за прошедшие сутки зафиксировано 9 случаев применения террористами оружия, большинство из которых именно в темное время суток. Около 22.00 боевики из минометов калибра 120 мм обстреляли позиции сил АТО вблизи Новозвановки и Новоалександровки. Возле Крымского, а также по оборонительным укреплениям ВСУ в районе Станицы Луганской, поселков Донец и Лобачево оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия различных калибров и гранатометов. Возле Крымского боевики также использовали 82-мм минометы.