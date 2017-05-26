С начала суток боевики 26 раз обстреляли позиции сил АТО, в результате чего получил ранение один украинский военный.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Ситуация в районе проведения АТО остается напряженной. С начала суток подразделения российско-террористических войск 26 раз открывали огонь по опорным пунктам украинских защитников. Неоднократно боевики вели огонь также из тяжелого артиллерийского вооружения, применение которого строго запрещено Минскими договоренностями», - говорится в сообщении.

Согласно информации пресс-центра, на Приморском направлении в первой половине дня пророссийские незаконные вооруженные формирования из минометов калибра 120 мм несколько раз вели огонь по позициям ВСУ возле поселка Чермалык. Неподалёку от Павлополя противник обстреливал укрепления сил АТО из 122-мм артиллерийских систем. Там же, а также возле Гнутово, враг бил из минометов, вооружения БМП и зенитной установки. Севернее, возле Марьинки, бандиты применяли минометы калибра 82 мм и гранатометы разных модификаций. Рядом, на подступах к Красногоровке, украинских воинов обстреливал вражеский снайпер. Защитники Широкино попали под обстрел из автоматических станковых гранатометов.

Читайте такжеСегодня исполняется третья годовщина с начала боев за Донецкий аэропорт (видео)

На Донецком направлении сегодня ситуация относительно стабилизировалась. Впрочем, обстрелы не прекратились. В течение дня боевики больше всего обстреливали украинских воинов, которые держат оборону в районе Луганского, которое находится на Светлодарской дуге. В частности, террористы применяли вооружение танка и боевых машин пехоты, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Из окрестностей временно оккупированной Горловки незаконные вооруженные формирования били по позициям ВСУ возле Зайцево из гранатометов и стрелкового оружия. В пригороде Авдеевки противник применял 82-мм минометы и пулеметы.

На Луганском направлении с начала суток пророссийские вооруженные боевики 4 раза из автоматических станковых гранатометов вели огонь по опорным пунктам ВСУ возле Новотошковского, а вблизи н.п. Донец - из стрелкового оружия.