Боевики обстреляли Марьинку, есть разрушения

16:08, 24 мая 2017
Война
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На некоторое время была остановлена работу КПВВ. Сейчас работа пункта въезда-выезда "Марьинка" восстановлено.

Во время обстрела Марьинки были повреждены два частных дома / facebook.com/ato.news

Сегодня из-за обстрела со стороны оккупантов приостанавливалась работа КПВВ «Марьинка».

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«Во время сегодняшнего обстрела Марьинки были повреждены два частных дома. В доме на улице Шевченко полностью уничтожена крыша. В доме на улице Прокофьева разрушены стены. На КПВВ на въезде с временно неподконтрольной территории осколками повреждены три автомобиля. К счастью, никто из людей не пострадал. На некоторое время была остановлена работа КПВВ. Сейчас работа пункта въезда-выезда "Марьинка" возобновлена», - написал Жебривский.

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Как сообщал УНИАН, также боевики обстреляли из "Градов" Авдеевку.

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