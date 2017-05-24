Боевики обстреляли Марьинку, есть разрушения

Сегодня из-за обстрела со стороны оккупантов приостанавливалась работа КПВВ «Марьинка».

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«Во время сегодняшнего обстрела Марьинки были повреждены два частных дома. В доме на улице Шевченко полностью уничтожена крыша. В доме на улице Прокофьева разрушены стены. На КПВВ на въезде с временно неподконтрольной территории осколками повреждены три автомобиля. К счастью, никто из людей не пострадал. На некоторое время была остановлена работа КПВВ. Сейчас работа пункта въезда-выезда "Марьинка" возобновлена», - написал Жебривский.

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