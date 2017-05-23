Боевики обстреляли из "Градов" Авдеевку

17:27, 23 мая 2017
Война
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В результате обстрела ранения получил мирный житель.

Снаряды попали в два дома на ул. Колосова и Лермонтова / ZN.ua

Боевики обстреляли из "Градов" старую часть Авдеевки. В результате обстрела ранения получил мирный житель. Об этом сообщиил замглавы Нацполиции, руководитель полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин на странице в Facebook.

"Снаряды попали в дома на вул.Колосова, 96, и Леваневского, 3 К счастью, никто не пострадал. На ул.Лермонтова, 45, ранения в голову получил человек", - написал он.

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На месте работает следственно-оперативная группа местного отделения полиции.

Отметим, также что информацию о якобы обстреле Авдеевского коксохимического завода и возникновении там пожара в Министерстве обороны Украины опровергли.

«Вчера вечером журналисты с оккупированных территорий на востоке Украины распространили фейковую информацию, что якобы военнослужащие Вооруженных сил Украины обстреляли Авдеевский коксохимический завод, в результате чего на территории предприятия возникло возгорание. Украинская сторона, тщательно исследовав ситуацию, констатирует, что эта информация абсолютно не соответствует действительности. Никаких обстрелов в районе завода в течение суток наблюдателями Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) зафиксировано не было, и, соответственно, пожара на территории завода не возникало», - сказал спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО, полковник Александр Мотузяник.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки зафиксировано 59 фактов несоблюдения боевиками режима прекращения огня.

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Теги: #обстрел Авдеевки#зона АТО