Боевики "ДНР" не пустили миссию ОБСЕ к месту постоянного хранения своего вооружения

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляет, что контролируемые Россией боевики «ДНР» не допустили наблюдателей к месту постоянного хранения своего вооружения.

Об этом говорится в отчете миссии.

Наблюдатели отмечают, что работа по мониторингу и свобода передвижения СММ ограничены угрозами в сфере безопасности, включая риски, связанные с наличием мин и неразорвавшимися боеприпасами, а также другими препятствиями, которые ежедневно меняются

«Патруль СММ не смог получить доступ к месту постоянного хранения вооружений «ДНР», поскольку охранник сказал, что он не имеет ключей к одному из складских помещений. СММ сообщила об этом СЦКК», - подчеркивается в отчете миссии.

Также сказано, что «невооруженный член «ДНР» не пропустил патруль СММ на территорию комплекса вблизи подконтрольного «ДНР» Докучаевска.

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Кроме того, в отчете отмечается, что вооруженный член «ЛНР» сообщил наблюдателям о том, что он не может гарантировать патрулям СММ безопасность на участке разведения в районе Золотого из-за возможного наличия там мин и неразорвавшихся боеприпасов, поскольку работы по разминированию не проводились.

«Наблюдатели решили, что продолжать движение дальше опасно и проинформировали об этом СЦКК», - добавили в миссии.