Оккупанты под Донецком обустраивают новые позиции для тяжелого вооружения – ИС

Оккупанты обустраивают новые позиции для тяжелых минометов возле города Докучаевск Донецкой области.

Об этом сообщил народный депутат, координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

По его словам, в районе Донецка командование российско-террористических войск проводит активное доукомплектование подразделений, оперирующих в Киевском и Куйбышевском районах города.

«На Спартак переброшено не менее 10-и единиц различных ББМ (в течение 3-х последних суток), включая БМП-2, БРДМ-2 и МТ-ЛБ, а также сводное пехотное подразделение численностью до взвода», - отметил Тымчук.

Также, по данным группы «Информационное сопротивление», в районе комплекса Артемида (Донецк) отмечалась переброска подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВС РФ. В составе колонны с комплексом РЭБ (предварительно – «Мандат-Б1Е», поступил в ВС РФ в 2013 г.) также 6 грузовых машин с живой силой и снаряжением и 2 ед. БТР-80.

«Севернее Докучаевска (район н.п.Молодежное) отмечается оборудование оккупантами новых позиций для тяжелых минометов (120-мм). Оборудуются одновременно основные и запасные огневые позиции, тщательно маскируются. В ходе земляных работ используется гражданская инженерная техника (экскаваторы)», - добавил Тымчук.

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Кроме того, по его словам, в районе Калиново оккупанты продолжают оборудовать укрепрайон, совершенствуя его в инженерном отношении (отмечается появление новых площадок для тяжелого пехотного вооружения и нескольких инженерных сооружений типа ДЗОТ).

«Учитывая, что восточнее данного района развернута усиленная БТГр в составе «2-го АК ЛНР», а в районе Алмазной и Брянки – тактический резерв противника в виде еще одного батальона, можно допустить 2 варианта – либо оккупанты готовятся к активным действиям по направлению к Троицкому – Мироновке, либо же, наоборот, опасаются удара украинских войск на Кадиевку (быв.Стаханов) через Алмазную», - допускает эксперт.