Горящие дома и паника среди местных: появилось видео последствий обстрела боевиками Бердянского и Широкино

В сети появилось видео последствий обстрела террористов населенного пункта Бердянское и поселка Широкино. Видео опубликовано на YouTube-канале Военного телевидения Украины.

Террористы обстреляли жилой сектор на восточной окраине Бердянского и Широкино.

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Отмечается также, что боевики осуществили провокацию с использованием оружия крупного калибра, которая запрещена Минскими договоренностями. Из мирных жителей никто не пострадал. Также отмечается, что ни позиций, ни украинских военных в том районе нет.

Как сообщал УНИАН ранее, пророссийские боевики вечером 18 мая обстреляли жилой сектор на восточной окраине населенного пункта Бердянское, применив запрещенную Минскими договоренностями оружие большого калибра.

"В результате попадания снарядов полностью разрушены два жилых дома по улице Морской, еще несколько зданий получили серьезные повреждения. В результате системных обстрелов со стороны НЗФ по всей улице почти не осталось ни одного целого приусадебного дома", - говорится в сообщении.