Боевики обстреляли три дома в Авдеевке (фото)
10:00, 17 мая 2017Война
770 0
С начала года в городе были повреждены более 500 жилищ.
Три жилых дома в Авдеевке были повреждены из-за обстрела боевиков / Facebook Натальи Шиман
Сегодня утром боевики обстреляли в Авдеевке три жилых дома. В результате обстрела никто не пострадал, однако здания получили повреждения различной степени. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь полиции Донецкой области Наталья Шиман.
«Утро в Авдеевке. Повреждены 3 дома по улице Спортивной», - написала она.
Читайте такжеМиссия ОБСЕ зафиксировала некоторое снижение уровня насилия на Донбассе
«С начала года в городе повреждены более 500 жилищ - жилых домов и квартир - мирных жителей», - добавила представитель полиции.
Как сообщал УНИАН, накануне вечером в полиции информировали, что в результате обстрела боевиками Авдеевки поврежден один частный дом.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter