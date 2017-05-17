Боевики обстреляли три дома в Авдеевке (фото)

Сегодня утром боевики обстреляли в Авдеевке три жилых дома. В результате обстрела никто не пострадал, однако здания получили повреждения различной степени. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь полиции Донецкой области Наталья Шиман.

«Утро в Авдеевке. Повреждены 3 дома по улице Спортивной», - написала она.

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«С начала года в городе повреждены более 500 жилищ - жилых домов и квартир - мирных жителей», - добавила представитель полиции.

Как сообщал УНИАН, накануне вечером в полиции информировали, что в результате обстрела боевиками Авдеевки поврежден один частный дом.