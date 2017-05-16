Боевики разрушили частный дом во время артобстрела Авдеевки

В результате обстрела боевиками Авдеевки поврежден частный дом.

Как сообщается на сайте полиции Донецкой области, сегодня, 16 мая, около 17.45 боевики обстреляли старую часть города.

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«Во время артобстрела один из снарядов попал прямо во двор частного домовладения по улице Соборной. В результате в доме выбиты окна, осколками повреждены стены и крыша», - говорится в сообщении.

Хозяин домовладения не пострадал, потому что в это время был во дворе другого своего дома, расположенного рядом. Жена была еще на работе.

Правоохранители обходят пострадавший район и выясняют, есть ли другие повреждения.

Также решается вопрос об открытии по данному факту уголовного производства по ст.258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины.