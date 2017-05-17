Боевики не пускают патрули ОБСЕ к границе Украины и РФ - Геращенко

Вдоль линии разграничения на Донбассе каждый день работают около 70 патрулей ОБСЕ.

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Об этом на своей странице в Facebook написала представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

Она добавила, что доступ патрулей к границе между Украиной и Россией все равно остается ограниченным.

Патрули ОБСЕ могут находится на приграничной территории очень ограниченное время из-за того, что боевики ОРДЛО не допускают туда.

"Ежедневно около 70 патрулей миссии проверяют почти 470 км вдоль линии соприкосновения на Донбассе. К сожалению, выехать на неконтролируемый участок украинско-российской границы для СММ ОБСЕ является задачей более тяжелой, а время пребывания в приграничных регионах очень ограниченным, из-за недопуска ОРДЛО", - заявила Ирина Геращенко.