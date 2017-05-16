На оккупированном Донбассе участились случаи сексуального насилия - миссия Украины при ООН

Во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей участились случаи сексуального насилия.

Как сообщает Центр новостей ООН, об этом заявил заместитель постоянного представителя Украины в ООН Юрий Витренко, выступая на заседании Совета безопасности Организации объединенных наций.

Украинский дипломат рассказал, что на востоке Украины в районах, не подконтрольных правительству, участились случаи сексуального насилия. Недавно в этой зоне сексуальному домогательству подверглась сотрудница миссии ОБСЕ. Все эти преступления совершаются в атмосфере полной безнаказанности.

Витренко напомнил о недавно представленном докладе мониторинговой миссии ООН по правам человека о сексуальном насилии в ходе конфликта на востоке Украины. В этом докладе, по его словам, детально описаны случаи сексуального насилия, с помощью которого боевики принуждают людей, содержащихся под стражей, отказываться от имущества в их пользу. Зачастую принуждение к половому акту является условием освобождения из-под стражи.

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«В этом докладе содержатся конкретные рекомендации по предотвращению сексуального насилия, надлежащему реагированию на такие случаи и привлечению к ответственности виновных. Они адресованы правительству Украины, незаконным вооруженным формированиям, Российской Федерации, а также международному сообществу», - отметил Витренко.

Он заявил, что Киев следует рекомендациям Мониторинговой миссии ООН. По его словам, в июне по приглашению правительства Украину посетит делегация структуры «ООН-женщины» во главе с ее исполнительным директором Пумзиле Мламбо-Нгкукой. С аналогичным приглашением Украина обратилась к специальному представителю генерального секретаря ООН по сексуальному насилию в условиях конфликта.

«Но вот как насчет России и террористов, которых она контролирует и спонсирует в моей стране? Недавний случай, связанный с сексуальным домогательством в отношении женщины из числа патрульного подразделения миссии ОБСЕ в зоне, контролируемой неправительственными группами, является демонстрацией того, как они выполняют эти рекомендации», - добавил украинский дипломат и подчеркнул, что в Киеве были потрясены отсутствием какой бы то ни было реакции на этот отвратительный инцидент со стороны «лидеров боевиков и их спонсоров».

Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Евгений Загайнов в своем выступлении заявил, что доклад миссии ООН «грешит непрофессионализмом и смешением понятий».