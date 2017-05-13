Стали известны подробности обстрела Авдеевки, во время которого погибли четверо мирных жителей

Около 19.30 в субботу боевики открыли огонь по мирным кварталам Авдеевки. Когда начался обстрел, хозяева и их гости находились во дворе частного дома по ул. Сопронова. Об этом пресс-служба полиции в Донецкой области сообщила на странице в Facebook.

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"Снаряд попал во двор. От осколочных ранений на месте погибли 3 женщины и 1 мужчина. Еще одного жильца в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. Дети, две девочки 6 и 7 лет, которые были с родителями в этом дворе не пострадали. Имена погибших уточняются", - сообщили в полиции.

Сейчас на месте обстрела работают правоохранители, которые обходят пострадавший район и выясняют информацию о других пострадавших и другие повреждения.

Ранее сегодня об обстреле Авдеевки сообщил председатель Донецкой ВЦА Павел Жебривский.