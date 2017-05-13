В США отметили наращивание вооружения в "ЛДНР" и запугивание боевиками миссии ОБСЕ

В течение последних трех месяцев Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине (SMM) зафиксировала увеличение запрещенного тяжелого вооружения на 750% на территории подконтрольной сепаратистам.

Об этом сообщила временно поверенная в делах США при ОБСЕ Кейт Бернс в своем письме к председателю мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине и особому представителю Председателя ОБСЕ в Украине от 11 мая, передает «Голос Америки».

«На прошлой неделе, SMM видела 44 случая наличия оружия в линии отвода, 42 из которых на территориях неподконтрольных правительству Украины. В Луганске SMM продолжает фиксировать наличие 30 единиц оружия, включая танки, гаубицы и различные системы запуска ракет», - говорится в письме.

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«Более того, подконтрольные России сепаратистские силы более чем в пять раз чаще использовали запрещенное оружие по сравнению с украинскими силами, сообщают в SMM. Настоящие цифры намного больше, учитывая то, что с января запрещали наблюдателям ОБСЕ доступ 250 раз», - отмечается в письме.

США призывают Россию приказать подконтрольным ей силам прекратить запугивания сотрудников ОБСЕ. «Сепаратистскими силами под руководством России было совершено абсолютное большинство нарушений, которые включали угрозы наблюдателям в период с 1 января до 23 апреля. Ситуация с того времени не улучшилась», - говорится в обращении.

Кроме запугиваний, «российские ставленники проводят кампанию по дезинформации, что еще больше усиливает опасность для наблюдателей. 3 мая Игорь Плотницкий, фактический руководитель так называемой «луганской народной республики», заявил будто SMM разрушили 300 домов вдоль контактной линии. Искажение ситуации Полотницким является частью преднамеренной стратегии по подрыву миссии ОБСЕ, создает атмосферу безнаказанности и подвергает представителей SMM на риск», - отмечает Кейт Бернс в письме.